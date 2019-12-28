«Дрожат от страсти»: Бузова отправится с новым возлюбленным на Бали?

Уже несколько месяцев поклонники обсуждают возможный роман певицы Ольги Бузовой и блогера и исполнителя Давида Манукяна. В августе, после того, как музыкант снялся в клипе звезды, у фанатов появились догадки, что коллег связывает нечто большее, чем работа и дружба.

На днях, после публикации анонса финального выпуска программы «План Б», у зрителей возник новый повод думать, что Манукян завоевал сердце светской львицы. Во время разговора с Тимуром Батрутдиновым Бузова призналась, что безмерно счастлива, поскольку, наконец, встретила «того самого», а после подтвердила, что ее избранника зовут Давид и она вместе с ним живет.

Как отмечает KP.RU, отношения теледивы и блогера зашли уже слишком далеко. Сейчас они планируют первое совместное путешествие на Бали и хотят переехать в новую квартиру.

Слухи о романе звезд подтвердили и в окружении пары.

«Оля стала меньше времени проводить с подругами, теперь ужинает в ресторанах с Давой (псевдоним Давида Манукяна в сети — Прим.ред.), когда есть время — спешит побыть с ним вдвоем. <…> Они дрожат от страсти, когда рядом друг с другом. Вы не представляете какая это любовь и обожание!» — цитирует издание коллегу ведущей.

Впрочем, сами Бузова и Манукян предпочитают не раскрывать подробности личных отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появилось доказательство романа Бузовой и Манукяна.