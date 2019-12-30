  1. Пятый канал
  4. Десятки регионов России накроют метели и ураганный ветер

Десятки регионов России накроют метели и ураганный ветер

, 7:22 Эфирная новость 74

Специалисты МЧС в разных уголках страны рассылают экстренные предупреждения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4145

Десятки регионов России сегодня накроют метели и ураганный ветер. Экстренные предупреждения в столице, на Северо-Западе, в Центральной части и на Дальнем Востоке.

В Хабаровском крае из-за плохой видимости уже перекрыли несколько трасс. На опасных участках круглосуточно дежурят спасатели.
Такая же погода сейчас в Ленинградской области. В некоторых районах уже начались перебои с электричеством. К метели добавилась еще и гололедица на дорогах.

Аэропорт Салехарда из-за непогоды несколько часов не принимал самолеты. В районе воздушной гавани — сильный снег и метель.
Нагрянут циклоны и в южную часть страны. Из-за сильного ветра в горах Краснодарского края объявлена угроза схода лавин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ночью на Петербург обрушился снегопад.

Тема:
Погода 4145
29 дек
Снегопад обрушился на Петербург
27 дек
Ледяной дождь привел к массовым ДТП в Москве и Подмосковье
24 дек
Циклон и магнитные бури грозят испортить Новый год жителям европейской части России
24 дек
Климатический заговор против зимы. Что случилось с погодой в России?
23 дек
От Москвы до Сибири: Какая погода ждет россиян накануне Нового года
23 дек
Зеленая трава и проснувшиеся звери: погода в России продолжает удивлять
23 дек
Восемь человек погибли в Испании и Португалии из-за урагана Эльза
20 дек
Последствия урагана устраняют в десятках регионов России
20 дек
Синоптик посоветовал москвичам не рассчитывать на скорое выпадение снега
20 дек
Разрушительный циклон с Северо-Запада устремился вглубь России

Читайте также

+2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам

Последние новости

8:42
Раздетый малыш выпал из окна дома в Подмосковье и остался жив
8:27
Фото с места аварии пассажирского автобуса, опрокинувшегося на трассе под Псковом
8:25
«Чистый бриллиант»: Виктория Боня в элегантном образе очаровала фанатов
8:16
Видео: Давид Манукян покорил Ольгу Бузову, прикинувшись немым
8:07
Названы возможные причины крушения самолета в Алма-Ате
7:56
Шокирующие кадры: Перестрелка в церкви в американском Уайт-Сеттлменте

Сейчас читают

Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам
«Такую Снегурочку все хотят»: Семенович опубликовала «горячее» фото
Рецепт приготовления необычного и изысканного новогоднего салата за 10 минут

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]