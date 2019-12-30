Десятки регионов России накроют метели и ураганный ветер

Десятки регионов России сегодня накроют метели и ураганный ветер. Экстренные предупреждения в столице, на Северо-Западе, в Центральной части и на Дальнем Востоке.

В Хабаровском крае из-за плохой видимости уже перекрыли несколько трасс. На опасных участках круглосуточно дежурят спасатели.

Такая же погода сейчас в Ленинградской области. В некоторых районах уже начались перебои с электричеством. К метели добавилась еще и гололедица на дорогах.

Аэропорт Салехарда из-за непогоды несколько часов не принимал самолеты. В районе воздушной гавани — сильный снег и метель.

Нагрянут циклоны и в южную часть страны. Из-за сильного ветра в горах Краснодарского края объявлена угроза схода лавин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ночью на Петербург обрушился снегопад.