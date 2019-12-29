Снегопад обрушился на Петербург поздно вечером в воскресенье, 29 декабря. Снега в Северной столице не было уже две недели. По словам главного эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, причиной погодных изменений послужил гребень скандинавского антициклона, который приблизился к Северной столице.

Ночью, по данным синоптиков, столбики термометров опустятся до -5 градусов. В Ленинградской области температура воздуха будет держаться на уровне -1 -6 градусов. Также ожидается усиление ветра. В регионе порывы будут достигать 6-11 метров в секунду. Сильный ветер сохранится и в понедельник, 30 декабря. Днем в первый будний день будет до -3 градусов, ожидается мокрый снег и гололед.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ледяной дождь привел к массовым ДТП в Москве и Подмосковье.