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Снегопад обрушился на Петербург

, 23:54 | Алиса Маркова Видео 132

В ночь на 30 декабря в Северной столице пошел снег. Причиной погодных изменений стал гребень скандинавского антициклона, который приблизился к городу.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Снегопад обрушился на Петербург поздно вечером в воскресенье, 29 декабря. Снега в Северной столице не было уже две недели. По словам главного эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, причиной погодных изменений послужил гребень скандинавского антициклона, который приблизился к Северной столице.

Ночью, по данным синоптиков, столбики термометров опустятся до -5 градусов. В Ленинградской области температура воздуха будет держаться на уровне -1 -6 градусов. Также ожидается усиление ветра. В регионе порывы будут достигать 6-11 метров в секунду. Сильный ветер сохранится и в понедельник, 30 декабря. Днем в первый будний день будет до -3 градусов, ожидается мокрый снег и гололед.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ледяной дождь привел к массовым ДТП в Москве и Подмосковье.

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