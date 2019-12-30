  1. Пятый канал
  4. В ЕС назвали долгожданным жестом обмен пленными в Донбассе

В ЕС назвали долгожданным жестом обмен пленными в Донбассе

, 6:39 Эфирная новость 15

Украинская сторона освободила 124 задержанных, республики вернули 76 человек.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: REUTERS/Valentyn Ogirenko, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 341

Евросоюз приветствует обмен задержанными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя европейской внешнеполитической службы.

«Это долгожданный пример реализации мер, согласованных на саммите в „нормандском формате“. Европейский союз рассчитывает, что все стороны будут продолжать реализацию этого импульса», — говорится в частности в заявлении.

Обмен задержанными между Киевом и Донбассом состоялся в воскресенье. Такая масштабная процедура прошла впервые за два года — Донецк и Луганск передали Украине 76 человек, 124 — вернул Киев. И это еще не окончательный список. Обмен в формате «всех на всех» продолжится и после Нового года. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент Украины после обмена пленными поблагодарил «нормандскую четверку».

Тема:
Украинский кризис 341
30 дек
Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев
30 дек
Президент Украины после обмена пленными поблагодарил «нормандскую четверку»
29 дек
Формула обмена пленными между ДНР, ЛНР и Киевом составила «124 на 76»
29 дек
Обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом завершился в Донбассе
29 дек
ЛНР завершила обмен пленными с Киевом
29 дек
Автобус с пленными попал в ДТП на месте обмена между ДНР, ЛНР и Киевом в Донбассе
29 дек
Процедура обмена пленными между ДНР, ЛНР и Киевом началась в Донбассе
29 дек
Колонна с удерживаемыми в ДНР лицами доставлена к месту обмена пленными
28 дек
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
28 дек
Согласована дата обмена пленными между Киевом и Донбассом

Читайте также

+2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам

Последние новости

7:15
«Я стала другой»: Певица Зара в роскошном платье подвела итоги десятилетия
7:08
США нанесли авиаудары по объектам группировки «Хезболлах» в Сирии и Ираке
7:01
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Псковской области возросло до 18 человек
6:50
Глюкоза верхом на Infiniti сразила подписчиков соблазнительным образом
6:39
В ЕС назвали долгожданным жестом обмен пленными в Донбассе
6:26
«Никогда не учился и писать не мог»: Разин о Шатунове после стихотворения певца в Instagram

Сейчас читают

Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам
«Такую Снегурочку все хотят»: Семенович опубликовала «горячее» фото
Рецепт приготовления необычного и изысканного новогоднего салата за 10 минут

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]