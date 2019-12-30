В ЕС назвали долгожданным жестом обмен пленными в Донбассе

Евросоюз приветствует обмен задержанными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя европейской внешнеполитической службы.

«Это долгожданный пример реализации мер, согласованных на саммите в „нормандском формате“. Европейский союз рассчитывает, что все стороны будут продолжать реализацию этого импульса», — говорится в частности в заявлении.

Обмен задержанными между Киевом и Донбассом состоялся в воскресенье. Такая масштабная процедура прошла впервые за два года — Донецк и Луганск передали Украине 76 человек, 124 — вернул Киев. И это еще не окончательный список. Обмен в формате «всех на всех» продолжится и после Нового года. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент Украины после обмена пленными поблагодарил «нормандскую четверку».