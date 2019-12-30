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Уходящий год в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

, 16:15 | Светлана Александрова 22

А нынешняя зима в России пока остается самой бесснежной за более чем 100 лет. Инструментальные наблюдения за погодой ведутся в России с 1891 года, а в Москве — с 1879 года.

Фото: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin

Тема:
Погода 4146

Уходящий год в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года, а в Москве — с 1879 года. Как сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, среднегодовая температура в столичном регионе превысила предыдущий рекорд на 0,3 градуса и составила плюс 7,6-7,7 градуса.

Январь 2020 года, по прогнозам синоптиков, тоже будет аномально теплым на большей территории страны. Ниже нормы температура воздуха ожидается только на Чукотке, в Забайкалье и в Иркутской области.

Уходящий декабрь войдет в историю как самый бесснежный ха более чем 100 лет. Однако, по словам Вильфанда, москвичи снег все же увидят.

«Пока предварительные расчеты показывают, что в середине января снег все-таки будет», — сказал он, уточнив, что более точный прогноз возможно будет сделать за два-три дня до снегопада.

Тем не менее, покататься на лыжах у россиян возможность есть — снег лежит на всех горнолыжных курортах страны, кроме Северного Кавказа, где он обычно устанавливается лишь во второй половине января. Есть снег и на европейских курортах.

«На территории к востоку от Поволжья снег есть, его много, а вот в горных регионах ситуация разная. На горнолыжных курортах Кемеровской области снега много, вполне там можно проводить зимние каникулы, на Камчатке очень много снега, да и в горах Азиатской части снега много», — сказал Вильфанд.

Однако, по его словам, любителям зимних видов спорта следует быть осторожными, поскольку высока вероятность схода лавин на всех курортах, и внимательно прислушиваться к рекомендациям МЧС.

Ранее 5-tv.ru на десятки регионов в Центральную части и на Северо-Западе России, а также на Дальнем Востоке надвигаются метели с ураганным ветром.

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