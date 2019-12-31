  1. Пятый канал
  4. Бузова вновь возглавила рейтинг самых сексуальных россиянок

Бузова вновь возглавила рейтинг самых сексуальных россиянок

, 18:48 | Сергей Зеленский Видео 50

Певица и теледива обошла в списке Ходченкову и Брежневу.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 730

Певица и телеведущая Ольга Бузова второй год подряд победила в рейтинге самых сексуальных российских звезд шоу-бизнеса. Опрос среди читателей провела KP.RU. 33-летняя артистка провела год плодотворно — выпускала новые песни и активно присутствовала в информационном пространстве.

Второе место заняла 36-летняя кино- и театральная актриса Светлана Ходченкова, которая уже много лет входит в список самых красивых женщин России.

На третьем месте в рейтинге сексуальности — 32-летняя певица Полина Гагарина. Четвертое место досталось 37-летней певице Вере Брежневой. Замыкает ТОП-5 привлекательных красавиц 42-летняя телеведущая Анфиса Чехова.

Тем временем Ольга Бузова улетела на новогодние каникулы со своим новым избранником — популярным блогером Давидом Манукяном в Куршевель.

Тема:
Ольга Бузова 730
31 дек
Счастливы не вместе: итоги года от звездных пар «разведенок»
31 дек
Самые популярные мемы 2019 года
31 дек
Кому корпоратив, кому строгать салаты: как звезды будут встречать Новый год
30 дек
«Не заказали даже в Сыктывкаре»: Лена Миро об оставшейся без новогодних корпоративов Бузовой
30 дек
Видео: Давид Манукян покорил Ольгу Бузову, прикинувшись немым
29 дек
Бузова улетела на каникулы в Куршевель с Давидом Манукяном — видео
28 дек
«Дрожат от страсти»: Бузова отправится с новым возлюбленным на Бали?
28 дек
«Перешла сразу к „Плану Д“»: Бузова подтвердила, что встречается с Манукяном
27 дек
Новая песня Бузовой и блогера Манукяна ворвалась в российские хит-парады
26 дек
Мать Бузовой прокомментировала угрозу ареста Ольги за нарушение ПДД

Читайте также

+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Что ждет знаки зодиака в последние часы уходящего года и новогоднюю ночь

Последние новости

19:36
Певица Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах
19:24
«Многие жизни спасены»: Трамп похвалил ФСБ за предотвращение теракта в Петербурге
19:12
Психолог назвала 12 способов для избавления от праздничной депрессии
19:12
Видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии
19:00
Девочка и мужчина обожглись кипятком из батареи в детском садике в Челнах
18:49
Сборная России на МЧМ лидирует в матче с Германией со счетом 5:0

Сейчас читают

Что ждет знаки зодиака в последние часы уходящего года и новогоднюю ночь
Прощай, WhatsApp: куда исчезнет сервис 31 декабря
Гороскоп на 31 декабря: растущая Луна в Рыбах сулит откровенные разговоры

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]