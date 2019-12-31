Бузова вновь возглавила рейтинг самых сексуальных россиянок

Певица и телеведущая Ольга Бузова второй год подряд победила в рейтинге самых сексуальных российских звезд шоу-бизнеса. Опрос среди читателей провела KP.RU. 33-летняя артистка провела год плодотворно — выпускала новые песни и активно присутствовала в информационном пространстве.

Второе место заняла 36-летняя кино- и театральная актриса Светлана Ходченкова, которая уже много лет входит в список самых красивых женщин России.

На третьем месте в рейтинге сексуальности — 32-летняя певица Полина Гагарина. Четвертое место досталось 37-летней певице Вере Брежневой. Замыкает ТОП-5 привлекательных красавиц 42-летняя телеведущая Анфиса Чехова.

Тем временем Ольга Бузова улетела на новогодние каникулы со своим новым избранником — популярным блогером Давидом Манукяном в Куршевель.