Актриса Бочкарева: «год Свиньи подложил мне свинью»

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева во время приготовления праздничного стола подвела итоги уходящего года.

По мнению 39-летней актрисы, год Свиньи стал для нее одним из самых важных и знаковых, но далеко не все прошло в положительном ключе.

«Свинка таки постаралась. Грязи мнооооого принесла», — поделилась она с подписчиками в Instagram.

Вероятно, Наталья имела в виду скандальный инцидент в сентябре, когда сотрудники ДПС остановили ее в состоянии алкогольного опьянения, да еще и с пакетиком белого порошка, который оказался кокаином.

Но несмотря на это, в «такой чудесный предновогодний вечер» она утверждает, что абсолютно счастлива.

«Счастлива от того, что добра и порядочности в этом мире оказалось все-таки больше, нежели подлости, сплетен и лицемерия», — пояснила она.

Артистка пожелала «выбросить весь негатив в печку», «улыбнуться новому году и шагнуть в него с чистой душой и добрыми намерениями».

Наталья также разместила шутливый ролик, в котором она хлопочет над готовкой салата, сетует на нехватку времени для себя, а затем перевоплощается уже в праздничное платье и поздравляет всех с бокалом шампанского.

В конце декабря стало известно, что актриса Наталья Бочкарева предстанет перед судом за хранение наркотиков.