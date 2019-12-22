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  4. Актриса Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении кокаина

Актриса Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении кокаина

, 15:04 | Ниса Мурзанаева Видео 26

Материалы по делу звезды сериала «Счастливы вместе» переданы в суд «по месту прописки обвиняемой».

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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official, Telegram-канал «Майор и генерал»

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Наталья Бочкарева задержана с кокаином 49

Актриса Наталья Бочкарева предстанет перед судом за хранение наркотиков. Материалы дела в отношении артистки переданы по подсудности из Симоновского суда Москвы в столичный Преображенский суд — «по месту прописки обвиняемой». Об этом сообщает ТАСС.

«В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств“). В настоящее время дело передано по подсудности», — сказали в суде.

Наталью Бочкареву задержали 28 сентября. Сотрудники ГИБДД остановили Cadillac артистки для проверки документов, однако звезда вела себя подозрительно и излишне нервничала. Владелице авто предложили пройти медосвидетельствование, но она отказалась. При досмотре у знаменитости обнаружили порошкообразное вещество, содержащее наркотическое средство — кокаин.

В настоящий момент звезда «Счастливы вместе» находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За отказ пройти медосвидетельствование актрису лишили прав на 1,8 года и назначили ей административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Бочкарева требует прекратить называть ее наркоманкой и обещает все рассказать.

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