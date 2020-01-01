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Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой

, 23:28 | Анастасия Игонина Видео 280

Блогер и поющая телеведущая отправились на каникулы на горнолыжный курорт.

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Фото, видео: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова 732

Бойфренд Ольги Бузовой — блогер и музыкант Давид Манукян — получил травму накануне Нового года. Во время совместного отдыха с возлюбленной на горнолыжном курорте артист повредил руку.

Сама Ольга на новость о произошедшем отреагировала с юмором — Бузова поинтересовалась у своего молодого человека, не специально ли он сломал руку, чтобы не носить ее на руках. Также она предположила, что Давид просто устал кататься на лыжах и захотел «поваляться». Сам блогер к своей травме отнесся философски.

«Новый год я решил встретить с травмой. Ребят, следите за своим здоровьем и будьте аккуратней», — цитирует Манукяна StarHit.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Давид Манукян покорил Ольгу Бузову, прикинувшись немым.

Тема:
Ольга Бузова 732
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