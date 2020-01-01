Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой

Бойфренд Ольги Бузовой — блогер и музыкант Давид Манукян — получил травму накануне Нового года. Во время совместного отдыха с возлюбленной на горнолыжном курорте артист повредил руку.

Сама Ольга на новость о произошедшем отреагировала с юмором — Бузова поинтересовалась у своего молодого человека, не специально ли он сломал руку, чтобы не носить ее на руках. Также она предположила, что Давид просто устал кататься на лыжах и захотел «поваляться». Сам блогер к своей травме отнесся философски.

«Новый год я решил встретить с травмой. Ребят, следите за своим здоровьем и будьте аккуратней», — цитирует Манукяна StarHit.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Давид Манукян покорил Ольгу Бузову, прикинувшись немым.