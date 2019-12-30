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Видео: Давид Манукян покорил Ольгу Бузову, прикинувшись немым

, 8:16 | Валентин Черников Видео 138

Блогер выложил видео с артисткой, подогрев слухи об их романе.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова 726

Трогательное видео появилось на странице Давида Манукяна в Instagram. Блогер и Ольга Бузова разыграли сценку, в которой звезда «Дома-2» в роли самой себя встречает в парке молодого человека.

С помощью забавных записок он предлагает девушке с ним погулять. Артистка соглашается даже после сообщения парня, что он немой. Спойлер: в конце социального ролика выясняется, что герой умеет говорить.

«Любовь — это не слова. Любовь — это эмоции, а эмоции — это жизнь. Всем любви в новом году», — написал Манукян под видео в микроблоге.

Как уточняет Teleprogramma.pro, после этого пранкер обратился к самой Бузовой. Он публично поблагодарил певицу и телеведущую за подаренную любовь. Поклонники остались в восторге от такого признания.

«Как всегда, душевно, искренне и с любовью»;

«Вы как будто созданы друг для друга»;

«Так суперски вместе смотритесь!» — оценили в комментариях поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова подтвердила, что встречается с Манукяном.

Тема:
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