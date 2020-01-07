В Гидрометцентре рассказали об аномально теплой погоде по всей России

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о положительной температурной аномалии на всей территории России.

По словам синоптика, в некоторых регионах температура поднялась на 20 градусов выше климатической нормы. Роман Вильфанд подчеркнул, что наиболее ярко выраженные аномалии наблюдаются в Красноярском крае и Якутии. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению и. о. главы Гидрометцентра России, установление исключительно теплой погоды вызвано проникновением воздушных масс из Атлантики через Уральские горы.

Метеоролог утверждает, что в европейской части России установится температура на шесть-восемь градусов выше нормы. Согласно прогнозам Гидрометцентра, в столице и Московской области температура 7 января составит 0 — 2 градусов тепла.

В Новосибирской и Омской областях во вторник ожидается температура — минус 5 градусов, в Красноярске — минус 20.

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