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  4. Опубликован список граждан Украины, находившихся на борту разбившегося в Иране Boeing-737

Опубликован список граждан Украины, находившихся на борту разбившегося в Иране Boeing-737

, 11:38 | Василий Заика Видео 728

Список обнародовало иранское агентство ISNA.

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Фото, видео: Reuters

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 15 Украинский кризис 348

Иранское агентство ISNA опубликовало список 11 граждан Украины, которые находились на борту потерпевшего крушение в Иране Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

1 Ольга К.

2 Елена М.

3 Игорь М.

4 Денис Л.

5 Сергей Х.

6 Екатерина С.

7 Мария М.

8 Валерия О.

9 Владимир Г.

10 Юлия Сю

11 Алексей Н.

Ранее пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщила в Facebook, что на борту рухнувшего лайнера находились 11 граждан Незалежной, среди них два пассажира и девять членов экипажа.

По данным сервиса Aviation Newsroom, большинство погибших в авиакатастрофе Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» в Иране являются гражданами Канады — 73 человека.

Также на борту потерпевшего крушение под Тегераном воздушного судна, предположительно, находились граждане Ирана — 71 человек, Германии — четыре человека, Великобритании — три человека, Швеции — восемь человек и Афганистана — шесть человек.

Пассажирский Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» рухнул вскоре после взлета из аэропорта на юге Тегерана утром 8 января. На борту воздушного судна, по разным данным, находились 177 — 179 человек, включая членов экипажа. Выживших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских граждан на борту разбившегося лайнера под Тегераном не было.

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