Российских граждан на борту разбившегося под Тегераном лайнера не было —посольство РФ в Иране

По предварительной информации, россиян на борту лайнера, потерпевшего крушения под Тегераном не было. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

«Официальной информации у нас нет пока, но судя по тому что поступает от украинских СМИ и в неофициальном порядке и по информации, которая к нам поступает, российских граждан на борту не было», — заявил представитель российского посольства в Тегеране.

По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 147 граждан Ирана и 32 подданных других стран. Такую информацию приводит Fars News Agency.

Лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно направлялось в киевскую воздушную гавань «Борисполь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по предварительной версии, причиной крушения Boeing-737 под Тегераном стало возгорание двигателя.