  1. Пятый канал
  4. Авиакомпания Utair подготовила альтернативный маршрут в обход Ирана и Ирака

Авиакомпания Utair подготовила альтернативный маршрут в обход Ирана и Ирака

, 18:29 | Марина Неруцких 82

Ранее Росавиация разослала российским авиаперевозчикам телеграмму с рекомендацией воздержаться от захода в воздушное пространство Ирана и Ирака.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 35

Utair вслед за другими российскими авиаперевозчиками сообщила о подготовленном альтернативном маршруте в обход Ирана и Ирака. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, перевозчик намеревается обходить воздушное пространство двух стран Ближнего Востока через Египет и Кипр.

«Рекомендации Росавиации затрагивают только один маршрут Utair Махачкала — Джидда (Саудовская Аравия). Utair уже подготовил альтернативный маршрут в облет Ирана и Ирака — через Египет и Кипр. Авиакомпания согласовала новый маршрут с авиационными властями Кипра и ждет подтверждения от Египта и Росавиации. Рейс запланирован на 10 января», — цитирует собеседника агентство.

Ситуация вокруг Ирана резко изменилась в худшую сторону после удара ВВС США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Утром 8 января Иран в ответ на убийство Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы.

Рекомендация Федерального агентства воздушного транспорта появилась после того, как утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение пассажирский борт «Международных авиалиний Украины». Boeing-737 рухнул через несколько минут после взлета, успев набрать высоту 2400 метров. В результате крушения погибли 176 человек, среди которых девять — члены экипажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания AZUR air сообщила о корректировке маршрутов полетов в четыре страны после рекомендации Росавиации.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 35
8 янв
Связь с пилотами разбившегося в Иране Boeing-737 оборвалась сразу после взлета
8 янв
Ростуризм следит за ситуацией с полетами гражданских судов над Ираном и Ираком
8 янв
Заслуженный военный летчик РФ прокомментировал катастрофу Boeing-737 в Иране
8 янв
Авиакомпания AZUR air сообщила о корректировке маршрутов полетов в четыре страны
8 янв
Производитель двигателей просит не спекулировать с версиями катастрофы Boeing
8 янв
Авиакомпания «Россия» скорректировала маршруты трех рейсов после рекомендации Росавиации
8 янв
Матвиенко направила руководству Ирана соболезнования после катастрофы Boeing
8 янв
Авиакомпании массово объявили об отмене рейсов на Ближний Восток и приостановке полетов над Ираном
8 янв
«Победа» просчитала альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации
8 янв
Украинская авиакомпания опубликовала список пассажиров разбившегося Boeing 737

Читайте также

+3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Звездная романтика: каким знакам зодиака январь пророчит успех в отношениях

Последние новости

19:41
Супругу футболиста Павла Погребняка насильно высадили из такси
19:26
Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии прекратить огонь с 12 января
19:13
Звездная романтика: каким знакам зодиака январь пророчит успех в отношениях
18:59
Добивали ногами, а потом ограбили: новое видео нападения на сына Жванецкого
18:52
Захарова: удары Ирана по базам США в Ираке демонстрируют эскалацию конфликта
18:33
Экипаж Андрея Каргинова возглавил общий зачет после четырех этапов «Дакара»

Сейчас читают

Добивали ногами, а потом ограбили: новое видео нападения на сына Жванецкого
«Нам мешают делать песни»: продюсер Губина ответил на слухи о его невозвращении
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]