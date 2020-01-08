Авиакомпания Utair подготовила альтернативный маршрут в обход Ирана и Ирака

Utair вслед за другими российскими авиаперевозчиками сообщила о подготовленном альтернативном маршруте в обход Ирана и Ирака. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, перевозчик намеревается обходить воздушное пространство двух стран Ближнего Востока через Египет и Кипр.

«Рекомендации Росавиации затрагивают только один маршрут Utair Махачкала — Джидда (Саудовская Аравия). Utair уже подготовил альтернативный маршрут в облет Ирана и Ирака — через Египет и Кипр. Авиакомпания согласовала новый маршрут с авиационными властями Кипра и ждет подтверждения от Египта и Росавиации. Рейс запланирован на 10 января», — цитирует собеседника агентство.

Ситуация вокруг Ирана резко изменилась в худшую сторону после удара ВВС США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Утром 8 января Иран в ответ на убийство Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы.

Рекомендация Федерального агентства воздушного транспорта появилась после того, как утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение пассажирский борт «Международных авиалиний Украины». Boeing-737 рухнул через несколько минут после взлета, успев набрать высоту 2400 метров. В результате крушения погибли 176 человек, среди которых девять — члены экипажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания AZUR air сообщила о корректировке маршрутов полетов в четыре страны после рекомендации Росавиации.