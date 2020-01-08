Авиакомпания AZUR air сообщила о корректировке маршрутов полетов в четыре страны

Авиакомпания AZUR air подготовила альтернативные варианты маршрутов, скорректировав траектории полетов из российских городов в курортные зоны четырех стран. Это — ОАЭ, Мальдивы, Индия и Шри-Ланка. Сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Коррекция была произведена с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, согласно опубликованным сегодня рекомендациям Росавиации.

В сообщении пресс-службы AZUR air также говорится, что перевозчик ведет переговоры с авиационными властями стран, воздушное пространство которых предполагается пересекать. Это делается для того, чтобы оперативно согласовывать измененные безопасные маршруты. Также представители авиакомпании находятся в постоянном контакте с Росавиацией.

«Просим пассажиров с пониманием отнестись к возможным корректировкам времени вылета и уточнять актуальное расписание не ранее чем за сутки до вылета с помощью онлайн-табло на сайте авиакомпании», — говорится в документе AZUR air.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания «Россия» скорректировала маршруты трех рейсов после рекомендации Росавиации.