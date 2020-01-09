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Западные спецслужбы склоняются к одной версии катастрофы Boeing 737 в Иране

, 3:28 | Светлана Александрова Видео 237

Службы безопасности ряда стран не видят оснований считать, что причиной падения самолета было попадание ракеты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / J.W.Alker, Russia Defence Ministry, Soeren Stache, Mandoga Media; ТАСС / Бобылев Сергей; Reuters

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 43

Западные спецслужбы считают, что Boeing 737 «Украинских международных авиалиний» не был сбит ракетой, и причиной крушения стала техническая неисправность. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на свои источники в службах безопасности пяти стран Европы и Северной Америки.

Агентство отмечает, что самолет, следовавший в Киев из Тегерана, разбился буквально через несколько часов после того, как Иран выпустил ракеты по американским базам в Ираке, что заставило некоторых предположить, что воздушное судно могло быть сбито. Однако предварительная оценка западных спецслужб сводится к тому, что лайнер потерпел крушение из-за технической неисправности. По данным канадского источника, есть доказательства перегрева одного из реактивных двигателей упавшего Boeing.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пассажирский Boeing-737, вылетевший из Тегерана в Киев, рухнул через несколько минут после взлета рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту — 167 пассажиров и девять членов экипажа. Сейчас авиакомпании прокладывают маршруты в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 43
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