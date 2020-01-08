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Авиакомпании массово объявили об отмене рейсов на Ближний Восток и приостановке полетов над Ираном

, 15:30 | Ниса Мурзанаева Видео 155

Украина остановила полеты над иранской территорией до выяснения причин авиакатастрофы Boeing-737 близ Тегерана.

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 30

Международные авиакомпании массово объявили об отмене рейсов на Ближний Восток и приостановке полетов над Ираном. Это произошло после крушения украинского Boeing-737 неподалеку от иранского Тегерана.

По данным американского телеканала CNBS, о приостановке полетов над Ираном сообщили: Singapore Airlines, China Airlines, а также Malaysia Airlines. Полеты в Багдад остановили Emirates и Flydubai. В пресс-службе последней авиакомпании прокомментировали ситуацию.

«Авиакомпания Flydubai отменила сегодняшний рейс в Багдад. Мы напрямую связываемся с пассажирами этого рейса. Мы осуществим рейсы в Басру и Наджаф сегодня. Мы на связи с регуляторами и государственными органами и продолжаем внимательно отслеживать ситуацию. Flydubai осуществляет рейсы по маршрутам, утвержденным нашим регулятором. Мы продолжаем следить за ситуацией и, в случае необходимости, будем вносить изменения по согласованию с соответствующими структурами», — сказал представитель компании.

Bloomberg сообщает, что маршруты изменили авиаперевозчики Air Canada и Srilankan Airlines.

Агентство Reuters пишет, что рейсы Урумчи — Тегеран отменила авиакомпания China Southern Airlines.

Авиакомпаниям Казахстана рекомендуют воздержаться от полетов над Ираном, об этом сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития республики.

Авиаперевозчик Finnair приостановил полеты над Ираном и Ираком до 12 января.

Украина полностью останавливает полеты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы украинского Boeing-737 неподалеку от Тегерана. Лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» направлялся в киевскую воздушную гавань «Борисполь». Самолет потерпел крушение утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посольство Украины убрало из сообщения о катастрофе самолета под Тегераном слова об исключении теракта.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 30
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