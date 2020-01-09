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  4. Момент падения украинского Boeing 737-800 попал в объектив камеры наблюдения

Момент падения украинского Boeing 737-800 попал в объектив камеры наблюдения

, 4:39 | Нюра Незванова Видео 28

В результате авиакатастрофы в Тегеране погибли все пассажиры и экипаж воздушного судна

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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина; Facebook@andriy.shor

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 43

Момент падения украинского Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, что внезапно темноту поражает яркая вспышка и по всей округе разлетаются огненные обломки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лайнер, вылетавший из Тегерана в Киев, рухнул спустя две минуты после взлета 8 января. Все люди, находящиеся на борту, погибли.

На борту воздушного судна, по разным данным, находились 177-179 человек, включая членов экипажа. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских граждан на борту разбившегося лайнера под Тегераном не было.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 43
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