Момент падения украинского Boeing 737-800 попал в объектив камеры наблюдения

Момент падения украинского Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, что внезапно темноту поражает яркая вспышка и по всей округе разлетаются огненные обломки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лайнер, вылетавший из Тегерана в Киев, рухнул спустя две минуты после взлета 8 января. Все люди, находящиеся на борту, погибли.

На борту воздушного судна, по разным данным, находились 177-179 человек, включая членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских граждан на борту разбившегося лайнера под Тегераном не было.