Австралийская авиакомпания Qantas изменит маршрут рейса в обход Ирана и Ирака

Авиаперевозчик из Австралии компания Qantas объявила о том, что изменит маршрут рейса «Перт — Лондон» в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Путь воздушного судна будет проходить вне территории Ирана и Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Изменения коснутся двух рейсов и увеличат время полета в среднем на 40 минут.

О необходимости выбирать другие маршруты для полетов над этими территориями заявили и в Росавиации. Рекомендациям последовали такие авиаперевозчики, как «Аэрофлот», «Победа», Utair и другие.