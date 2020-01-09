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Австралийская авиакомпания Qantas изменит маршрут рейса в обход Ирана и Ирака

, 4:50 | Нюра Незванова 17

Авиаперевозик корректирует маршрут полетов из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Фото: www.globallookpress.com / Bayne Stanley

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Авиаперевозчик из Австралии компания Qantas объявила о том, что изменит маршрут рейса «Перт — Лондон» в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Путь воздушного судна будет проходить вне территории Ирана и Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Изменения коснутся двух рейсов и увеличат время полета в среднем на 40 минут.

О необходимости выбирать другие маршруты для полетов над этими территориями заявили и в Росавиации. Рекомендациям последовали такие авиаперевозчики, как «Аэрофлот», «Победа», Utair и другие.

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