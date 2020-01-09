Послание президента Федеральному собранию в 2020 году: что и когда будет

Традиция взаимодействия исполнительной и законодательной властей имеет многовековую историю во многих странах мира. В Великобритании каждую новую сессию парламента открывает так называемая тронная речь монарха. В США президент обращается к Конгрессу ежегодно, начиная с конца XVIII века.

В Советской России практика взаимодействия нескольких ветвей власти отсутствовала из-за ее централизации. Нечто подобное впервые произошло лишь в 1989 году, когда президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступил перед Верховным Советом СССР с отчетом о положении дел в стране. Для этого даже были внесены изменения в тогдашнюю Конституцию.

ТАСС / Чумичев Александр

В России традиция ежегодного обращения президента была заложена Борисом Ельциным. В 2020 году состоится уже 25-е послание. Для президента Владимира Путина этот раз станет 15-м. Традиционно на обращении прозвучат тезисы о стратегии и направлении развития в сферах экономики, политики, а также идеологии Российской Федерации.

5-tv.ru рассказывает, когда и где смотреть обращение президента к Федеральному собранию, а также предполагает примерный список тем.

Дата послания президента Федеральному собранию 2020

В период с 2008-го по 2018-й президент обращался к Федеральному собранию в конце года. С 2018-го обращения проходили ближе к весне. В декабре 2019-го официальный представитель главы государства Дмитрий Песков анонсировал дату очередного послания. На этот раз обращение к Федеральному собранию РФ выпало на 15 января. Журналисты назвали дату нестандартной.

Дмитрий Песков отметил, что президент вправе устанавливать дату проведения важного мероприятия и уже вовсю готовится к выступлению. Традиционно на повестку дня выйдут первостепенные вопросы касаемо стратегии и направления развития государства. Обращение определит программу следования экономики, политики, а также идеологии государства в будущем.

ТАСС / Никольский Алексей

Где и во сколько смотреть послание президента Федеральному собранию 2020

Согласно традиции обращение президента к Федеральному собранию пройдет в самом сердце столицы. В 2020-м послание состоится в Центральном выставочном зале «Манеж». Кроме политической элиты государства, мероприятие также соберет представителей средств массовой информации. Послание покажут на главных федеральных каналах страны.

Обращение президента к Федеральному собранию 2020 года начнется в 12 часов дня 15 января. Предположительно, мероприятие продлится чуть менее часа.

Возможные темы послания

Обращение президента к Федеральному собранию в 2020 году коснется вопроса демографии страны, увеличения доходов россиян и повышения качества жизни граждан. Таким образом главной темой послания станет социальная политика. На втором месте, по мнению политологов, окажутся следующие темы: роль России на международной политической арене и внешняя политика государства. Также глава страны сформулирует тенденции развития экономики и политики на будущий период.

Эксперты прогнозируют, что политически курс России в будущем будет мало чем отличаться от прошлогодних тенденций. Главным запросом граждан, по мнению специалистов, останется повышение доходов. Для разрешения проблемы низких зарплат потребуются эффективные действия со стороны властей. Впрочем, политологи напоминают, что между оглашением тенденций развития страны и реальным решением социальных проблем традиционно лежат трудности в виде бюрократии и многочисленных согласований.

Ранее 5-tv.ru писал о главной теме послания президента к Федеральному собранию в 2020-м.