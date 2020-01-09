Lufthansa вернула назад свой рейс, следовавший в Тегеран

Германская авиакомпания Lufthansa приняла решение о возврате рейса, который следовал в Тегеран. Об этом сообщает гентство ДПА.

Авиаперевозчик отметил, что такие действия были вызваны по соображениям безопасности после крушения украинского самолета в Тегеране. Одной из версий крушения называют — попадание ракеты в лайнер.

В авиакомпании уточнили, что рейс LH 600, который вылетел из ФРГ во второй половине дня, сейчас возвращается в Германию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что об альтернативных маршрутах уже сообщили «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и другие авиакомпании.