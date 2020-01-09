«Вторжение» Бондарчука обошло в российском прокате финал «Звездных войн»

Российские кинотеатры захлестнула волна интереса к новой фантастической картине Федора Бондарчука. Только за первую неделю показа фильм «Вторжение» уже обошел кассовую голливудскую киносагу — финальную часть «Звездных войн». Отечественный блокбастер уже посмотрели два миллиона зрителей. Столь масштабную фантастику в России еще точно не снимали. Таково мнение тех, кто уже оценил впечатляющие спецэффекты на большом экране. А что осталось за кадром, рассказывает кинокритик Николай Никулин.

«Вторжение» — это первый российский фильм, в котором инопланетный корабль атакует Землю. И первый фильм, где пришельцы «вторгаются» именно в Москву. Метро Электрозаводская. Инопланетная атака начинается с масштабного наводнения, сначала станции метро, а затем и всей Москвы.

Затопленными оказываются все визитные карточки города — стадион «Олимпийский», Москва-сити, сталинские высотки. Сложные подводные и надводные съемки проводились в павильонах — как в Москве, так и в спецстудии в Будапеште.

«Такого опыта работы с таким количеством воды у нас еще не было. Вообще любые физические симуляции так называемые — это довольно сложная работа, требующая больших ресурсов, и человеческих, и технических», — объясняет супервайзер визуальных эффектов Арман Яхин.

Представьте только: актрисе Ирине Старшембаум приходилось находиться в бассейне 15 часов за один съемочный день.

«Человеческий организм совершенно непредсказуемый, удивительный инструмент. Потому что когда нужно включиться актеру и выйти в кадр, то ты забываешь про все свои базовые потребности», — говорит она.

По сюжету, за ее героиней Юлей начинается охота. Ключевой моральный вопрос фильма: можно ли пожертвовать ее жизнью ради спасения всего человечества. Но любовь сильнее сухого расчета, этим и отличается человек — чувствами, эмоциями, умением сопереживать.

«Благодарность, принятие кого-то другого… Я же по-прежнему зеркало все стараюсь поставить. Это не инопланетяне, а мы. Это не герои Риналя Мухаметова, а это я, и это вы», — рассказывает режиссер картины Федор Бондарчук.

Герои Александра Петрова, Риналя Мухаметова и Юрия Борисова по-разному любят, сопереживают, у каждого своей взгляд на то, как спасти Юлю. То же самое и с персонажем Олега Меньшикова — его отцовская забота навязчива. Юля может свободно вздохнуть лишь на учебе в МГУ — к слову, в главном здании и проводились съемки, — но и там с кафедры, как сюжетный слоган, звучат слова лектора: «Любовь нужна, чтобы преодолеть страх смерти».

Таких впечатляющих спецэффектов в отечественном кино еще не было. Да и Голливуду есть чему позавидовать: реалистичная компьютерная графика, динамичный сюжет, волнующие экшн-сцены. Например, погоню в Орликовом переулке снимали на восемь камер и коптер, двумя съемочными группами, перекрыв целый квартал на всю ночь. Для другой сцены погони еще недостроенный участок четвертого транспортного кольца специально заполнили автомобилями. Москва стала новым городом в кино, куда вторглись пришельцы и где они встретили, пожалуй, самое основательное сопротивление.

Ранее, как писал 5-tv.ru, исполнительница главной роли в фильмах «Притяжение» и Вторжение» Ирина Старшенбаум рассказала, что по ее мнению, произошло с ее героиней между событиями, изображенными в двух частях картины.