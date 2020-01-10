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Канада направила своих представителей в Иран для расследования авиакатастрофы

, 16:43 | Игорь Рязов 22

Десять канадских экспертов займутся изучением обстоятельств крушения в Тегеране украинского Boeing

Фото: Reuters

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 79

Делегация из Канады отправилась в Иран для расследования крушения в Тегеране пассажирского самолета Boeing 737-800 украинской авиакомпании «МАУ». Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Делегация из десяти представителей Канады отправилась в Иран для расследования обстоятельств гибели граждан этой страны в результате катастрофы украинского самолета», — сказал Мусави.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее власти Ирана выразили готовность допустить все заинтересованные стороны к расследованию крушения украинского Boeing. Речь идет об экспертах из США, Украины, Франции, Канады и других стран.

Украинский самолет Boeing 737-800 разбился через несколько минут после вылета из Тегерана. Погибли все 176 человек, которые находились на борту. Есть две основных версии авиакатастрофы: самолет или был сбит ракетой, или разбился из-за технической неисправности.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 79
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