Военный эксперт раскритиковал версию о попадании ракеты в украинский Boeing

Версия о крушении пассажирского самолета Boeing 737-800 в Иране из-за попадания в него ракеты иранских ПВО не выдерживает критики. Об этом в эфире НСН заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Любой зенитно-ракетный комплекс может быть применен только в том случае, если он приведен в полную боевую готовность, в боевой режим», — сказал военный эксперт.

По его словам, в ночь крушения самолета у Ирана не было оснований для применения ПВО. Даже при учете, что тогда же страна нанесла ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Сивков также обратил внимание на сообщения, будто ракета была выпущена зенитно-ракетным комплексом «Тор». Иран получил порядка 30 российских установок более 10 лет назад. Эксперт отметил, что нет ни одной страны, власти которой размещают такую технику в районе гражданских аэропортов.

«„Тор» — это комплекс малой дальности, поэтому если он находится на расстоянии более 10-12 километров от аэропорта, он уже не может поразить цель в силу небольшой дальности стрельбы», — сказал специалист.

Он считает, что украинский Boeing упал из-за технической неисправности. По его словам, самолеты 737 серии очень ненадежны. Вдобавок, с 2016 года они выпускались с дефектными бортовыми системами управления.

Как сообщал 5-tv.ru, украинский Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из Тегерана. Погибли все 177 человек, находившиеся на борту. Власти Ирана сразу сообщили, что причиной авиакатастрофы стала неисправность двигателя.

На следующий день, 9 января, в западной прессе появились сообщения о том, что самолет был сбит. Эту версию поддержали президент США Дональд Трамп, а также премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон.