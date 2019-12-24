В Москве состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»

В Москве состоялась премьера фильма, который обещает стать одним из главных кинособытий года наступающего. Это лента Федора Бондарчука «Вторжение» — новая часть огромной Вселенной, которая началась с его же работы «Притяжение».

События разворачиваются спустя три года после первой части. Собственно, название ленты раскрывает суть сюжета. Угроза глобального масштаба, исходящая от инопланетного разума.

Те, кто сумел сегодня попасть в кинотеатр «Октябрь» на первый показ, по достоинству оценили и уровень режиссерской работы, и масштаб съемок, и невероятные спецэффекты. Жанр, конечно же, научная фантастика. Но при этом, как любая фантастика хорошего уровня, она касается вопросов не столько будущего, сколько настоящего.

«Я не даю никаких ответов, и предлагаю вместе подумать об этом. Я всего лишь сопоставил и соединил в одном большом эпизоде, в одной большой части фильма — центральной — все приметы времени сегодняшнего, ну практически все», — рассказал режиссер х/ф «Вторжение», 2020 года Федор Бондарчук.

В широкий прокат «Вторжение» выходит 1 января 2020 года. И эта лента, так же как и «Притяжение», снята при поддержке Национальной Медиа Группы. И кинокритики предполагают, что вторая фантастическая работа Бондарчука может даже улучшить результат «Притяжения», который стал кассовым хитом 2017 года.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Ирины Старшенбаум, поведавшей, как во «Вторжении» женщине доверили спасение мира.