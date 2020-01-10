Иран предоставил украинским экспертам доступ к «черным ящикам» упавшего лайнера

Иранские власти предоставили украинским специалистам доступ к «черным ящикам» разбившегося под Тегераном Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», а также к записям переговоров экипажа самолета с диспетчерами аэропорта.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко.

«Мы получили доступ как к деталям самолета, так и к месту падения… Сейчас наша команда получила доступ и к "черным ящикам", мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Также мы получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами», — сказал глава украинского МИД.

Вадим Пристайко также добавил — Украина хочет, чтобы «черные ящики» расшифровали в Киеве. По словам главы внешнеполитического ведомства Незалежной, украинские эксперты продолжают рассматривать все версии авиакатастрофы.

Украинский Boeing потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из Тегерана. Погибли 176 человек — все пассажиры и члены экипажа. Среди них граждане Украины, Канады, Швеции, Германии и других стран. Власти Ирана позволили принять участие в расследовании экспертам из всех заинтересованных государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разбившийся в Иране украинский Boeing был перегружен перед вылетом.