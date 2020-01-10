  1. Пятый канал
  4. Иран предоставил украинским экспертам доступ к «черным ящикам» упавшего лайнера

Иран предоставил украинским экспертам доступ к «черным ящикам» упавшего лайнера

, 20:09 | Василий Заика Видео 49

Помимо прочего, Тегеран открыл доступ специалистам Незалежной к записям переговоров экипажа Boeing с диспетчерами аэропорта.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters; YouTube / НАШ

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 82

Иранские власти предоставили украинским специалистам доступ к «черным ящикам» разбившегося под Тегераном Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», а также к записям переговоров экипажа самолета с диспетчерами аэропорта.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко.

«Мы получили доступ как к деталям самолета, так и к месту падения… Сейчас наша команда получила доступ и к "черным ящикам", мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Также мы получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами», — сказал глава украинского МИД.

Вадим Пристайко также добавил — Украина хочет, чтобы «черные ящики» расшифровали в Киеве. По словам главы внешнеполитического ведомства Незалежной, украинские эксперты продолжают рассматривать все версии авиакатастрофы.

Украинский Boeing потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из Тегерана. Погибли 176 человек — все пассажиры и члены экипажа. Среди них граждане Украины, Канады, Швеции, Германии и других стран. Власти Ирана позволили принять участие в расследовании экспертам из всех заинтересованных государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разбившийся в Иране украинский Boeing был перегружен перед вылетом.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 82
10 янв
У Киева нет оснований считать, что на борту разбившегося в Иране Boeing-737 был теракт
10 янв
Украина будет требовать наказания виновных в крушении своего лайнера
10 янв
Разбившийся в Иране украинский Boeing был перегружен перед вылетом
10 янв
Канада направила своих представителей в Иран для расследования авиакатастрофы
10 янв
США передали Украине данные о крушении Boeing-737 под Тегераном
10 янв
Военный эксперт раскритиковал версию о попадании ракеты в украинский Boeing
10 янв
МАК готов оказать содействие в расследовании крушения самолета МАУ в Тегеране
10 янв
Появилось новое видео крушения Boeing-737 под Тегераном
10 янв
В Иране сегодня вскроют черные ящики разбившегося украинского самолета
10 янв
Украинский Boeing-737 в Иране мог быть сбит не одной, а двумя ракетами — CNN

Читайте также

-2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака

Последние новости

20:51
«Вы меня не знаете!»: Избранница Петросяна жестко ответила на совет подписчицы
20:45
Стоимость проезда по Западному скоростному диаметру Петербурга увеличится
20:30
Саундтрек к блокбастеру Федора Бондарчука «Вторжение» вышел на цифровых площадках
20:22
ТОП-8 типов мужчин в сети: как распознать того самого?
20:10
«Почему не в Сочи?»: Ревва исполнил уморительный танец жениха на Мальдивах
20:09
Иран предоставил украинским экспертам доступ к «черным ящикам» упавшего лайнера

Сейчас читают

Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]