Вдова командира рухнувшего украинского Boeing рассказала о фатальной ошибке экипажа

Вдова командира погибшего при крушении украинского Boeing в Тегеране рассказала, что члены экипажа грубо нарушили традиционное правило, которое известно всем летчикам. Речь идет о фотографии, которая была сделана перед вылетом, пишет Страна.ua.

По словам Екатерины Гапоненко, экипаж запечатлели на снимке в отеле, когда те уже выезжали на рейс. Женщина уверяет, что для летчиков это считается плохой приметой.

«Нельзя перед рейсом делать совместные фото. После рейса, пожалуйста. А они в Иране перед вылетом сделали совместное фото. Я вчера на брифинге задавала этот вопрос: как мой супруг согласился на такую фотографию?!» — сказала Екатерина изданию.

Вдова командира поведала, что тревожные знаки преследовали их семью за некоторое время до трагедии. Так, дочери Владимира Гапоненко приснился сон, что папу убили, и в доме остановились часы.

По мнению женщины, взрыв стал причиной катастрофы в небе над Ираном.

Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев 8 января, разбился через две минуты после вылета из аэропорта. Все люди, находившиеся на борту, погибли.