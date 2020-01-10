  1. Пятый канал
  4. Вдова командира рухнувшего украинского Boeing рассказала о фатальной ошибке экипажа

Вдова командира рухнувшего украинского Boeing рассказала о фатальной ошибке экипажа

, 21:47 | Нюра Незванова 64

Екатерина Гапоненко поведала, что члены экипажа нарушили традиционный запрет перед вылетом.

Фото: Facebook

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 85

Вдова командира погибшего при крушении украинского Boeing в Тегеране рассказала, что члены экипажа грубо нарушили традиционное правило, которое известно всем летчикам. Речь идет о фотографии, которая была сделана перед вылетом, пишет Страна.ua.

По словам Екатерины Гапоненко, экипаж запечатлели на снимке в отеле, когда те уже выезжали на рейс. Женщина уверяет, что для летчиков это считается плохой приметой.

«Нельзя перед рейсом делать совместные фото. После рейса, пожалуйста. А они в Иране перед вылетом сделали совместное фото. Я вчера на брифинге задавала этот вопрос: как мой супруг согласился на такую фотографию?!» — сказала Екатерина изданию.

Вдова командира поведала, что тревожные знаки преследовали их семью за некоторое время до трагедии. Так, дочери Владимира Гапоненко приснился сон, что папу убили, и в доме остановились часы.

По мнению женщины, взрыв стал причиной катастрофы в небе над Ираном.

Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев 8 января, разбился через две минуты после вылета из аэропорта. Все люди, находившиеся на борту, погибли.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 85
10 янв
В СБУ считают приоритетными версиями крушения Boeing 737 попадание ракеты и теракт
10 янв
Страны Запада пытаются спекулировать на катастрофе под Тегераном
10 янв
Иран предоставил украинским экспертам доступ к «черным ящикам» упавшего лайнера
10 янв
У Киева нет оснований считать, что на борту разбившегося в Иране Boeing-737 был теракт
10 янв
Украина будет требовать наказания виновных в крушении своего лайнера
10 янв
Разбившийся в Иране украинский Boeing был перегружен перед вылетом
10 янв
Канада направила своих представителей в Иран для расследования авиакатастрофы
10 янв
США передали Украине данные о крушении Boeing-737 под Тегераном
10 янв
Военный эксперт раскритиковал версию о попадании ракеты в украинский Boeing
10 янв
МАК готов оказать содействие в расследовании крушения самолета МАУ в Тегеране

Читайте также

-3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака

Последние новости

22:26
В СБУ считают приоритетными версиями крушения Boeing 737 попадание ракеты и теракт
22:11
Президент Абхазии опротестует решение Верховного суда, отменившего итоги выборов
22:02
«Поскользнулся, упал, ударился головой»: друг солиста «140 ударов в минуту» о смерти музыканта
21:55
Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента
21:47
Вдова командира рухнувшего украинского Boeing рассказала о фатальной ошибке экипажа
21:39
Страны Запада пытаются спекулировать на катастрофе под Тегераном

Сейчас читают

Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака
«Лень бриться»: Брежнева удивила фанатов селфи с густыми усами
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]