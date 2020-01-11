Президент Ирана пообещал устранить дефекты систем ПВО после крушения самолета

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о необходимости устранить недостатки систем противовоздушной обороны (ПВО) после того, как по ошибке был сбит украинский Boeing 737-800.

«Необходимо устранить все слабые точки комплексов противовоздушной обороны, принять необходимые меры, чтобы никогда такие катастрофы не повторялись», — цитирует РИА Новости президента Ирана.

Ранее Роухани также выразил сожаление в связи с ошибочной ракетной атакой по украинскому самолету. Он назвал этот факт «непростительным» и пообещал подвергнуть виновных судебному преследованию.

Как сообщал 5-tv.ru, Boeing 737-800, принадлежащий украинской авиакомпании «МАУ», потерпел крушение 8 января. В результате погибли все находившиеся на борту 176 человек. 11 января военные Ирана признали, что самолет был сбит по ошибке.