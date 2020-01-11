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Роухани дал указание властям обнародовать результаты расследования сбитого Boeing

, 10:32 | Марина Неруцких Срочная новость 10

Об этом сообщают национальные СМИ Ирана.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 99

Президент Ирана Хасан Роухани дал указание властям обнародовать результаты расследования сбитого Boeing. Об этом сообщают национальные СМИ Исламской Республики.

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Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 99
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