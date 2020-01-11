Президент Ирана Хасан Роухани дал указание властям обнародовать результаты расследования сбитого Boeing. Об этом сообщают национальные СМИ Исламской Республики.
Роухани дал указание властям обнародовать результаты расследования сбитого Boeing
Сегодня, 10:32 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 10
Об этом сообщают национальные СМИ Ирана.
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