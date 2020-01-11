К крушению украинского самолета Boeing 737-800 причастен не только Иран, но и США. Такой вывод можно сделать из слов российского сенатора Владимира Джабарова.

Он напомнил, что ранее в ходе спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке. Сенатор подчеркнул, что эта предыстория очень важна.

«Если бы не было покушения и убийства Сулеймани, наверное, не было бы напряженности такой. Не было бы ответного удара Ирана, и Иран бы тоже не ожидал еще одного ответного удара от американцев. Понимаете? Все — звенья одной цепи», — разъяснил Джабаров.

По его словам, президент США Дональд Трамп принял «мягко говоря, непродуманное решение», когда приказал убить Сулеймани. Если бы не это, возможно, трагедии удалось бы избежать.

«К сожалению, произошла трагическая ошибка, сработал человеческий фактор. В условиях той напряженности, в которой страна жила в последние дни», — выразил сожаления Джабаров.

Как сообщал 5-tv.ru, генерал Касем Сулеймани был убит 2 января в результате авианалета ВВС США. Приказ о его ликвидации отдал лично Дональд Трамп. В ответ 8 января Иран обстрелял американские военные базы, расположенные на территории Ирака. Через несколько часов после этого разбился украинский Boeing, едва вылетевший из Тегерана.

Сначала власти Ирана сообщали о том, что крушение стало следствием технической неисправности самолета. 11 января власти страны признали, что лайнер был сбит системами ПВО в результате человеческой ошибки.