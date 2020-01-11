  1. Пятый канал
  4. «Все — звенья одной цепи»: Джабаров назвал виновных в иранской авиакатастрофе

«Все — звенья одной цепи»: Джабаров назвал виновных в иранской авиакатастрофе

, 12:30 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 131

Сенатор считает, что трагедии можно было избежать, если бы не убийство Касема Сулеймани.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters; ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 106

К крушению украинского самолета Boeing 737-800 причастен не только Иран, но и США. Такой вывод можно сделать из слов российского сенатора Владимира Джабарова.

Он напомнил, что ранее в ходе спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке. Сенатор подчеркнул, что эта предыстория очень важна.

«Если бы не было покушения и убийства Сулеймани, наверное, не было бы напряженности такой. Не было бы ответного удара Ирана, и Иран бы тоже не ожидал еще одного ответного удара от американцев. Понимаете? Все — звенья одной цепи», — разъяснил Джабаров.

По его словам, президент США Дональд Трамп принял «мягко говоря, непродуманное решение», когда приказал убить Сулеймани. Если бы не это, возможно, трагедии удалось бы избежать.

«К сожалению, произошла трагическая ошибка, сработал человеческий фактор. В условиях той напряженности, в которой страна жила в последние дни», — выразил сожаления Джабаров.

Как сообщал 5-tv.ru, генерал Касем Сулеймани был убит 2 января в результате авианалета ВВС США. Приказ о его ликвидации отдал лично Дональд Трамп. В ответ 8 января Иран обстрелял американские военные базы, расположенные на территории Ирака. Через несколько часов после этого разбился украинский Boeing, едва вылетевший из Тегерана.

Сначала власти Ирана сообщали о том, что крушение стало следствием технической неисправности самолета. 11 января власти страны признали, что лайнер был сбит системами ПВО в результате человеческой ошибки.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 106
11 янв
Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing-737 за крылатую ракету
11 янв
Иранский КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский Boeing
11 янв
Ракета, поразившая Boeing-737 в Иране, взорвалась под кабиной пилотов
11 янв
Эксперт объяснил, почему Иран быстро признал вину за сбитый украинский Boeing
11 янв
«Черный ящик» сбитого украинского лайнера отправят на расшифровку во Францию
11 янв
Иран поступил достойно, признав свою вину в крушении Boeing-737 — Джабаров
11 янв
Али Хаменеи дал указание властям обнародовать результаты расследования сбитого Boeing
11 янв
Экипаж Boeing-737 не мог предотвратить трагедию — президент МАУ
11 янв
Киев ждет от Тегерана полноценного признания вины за сбитый Boeing
11 янв
Президент Ирана пообещал устранить дефекты систем ПВО после крушения самолета

Читайте также

-2° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 11 января: Убывающая Луна не благоприятствует новым начинаниям

Последние новости

13:39
В сети появилось видео запуска ракеты в сторону украинского Boeing-737
13:30
Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing-737 за крылатую ракету
13:16
Иранский КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский Boeing
13:02
«Вторжение» Бондарчука диктует новые модные тренды — видео
12:44
Ракета, поразившая Boeing-737 в Иране, взорвалась под кабиной пилотов
12:36
Граждане Украины пострадали в ДТП в Орловской области, есть погибшие

Сейчас читают

Гороскоп на 11 января: Убывающая Луна не благоприятствует новым начинаниям
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]