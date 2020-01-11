Украина передала Ирану ДНК родственников погибших в авиакатастрофе

МВД Украины передало иранской стороне образцы ДНК родственников людей, погибших в результате крушения самолета Boeing 737-800. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

«Мы ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев», — отметили в МВД Украины.

В сообщении говорится, что образцы ДНК также были направлены украинским экспертам, которые работают на месте авиакатастрофы в Тегеране.

Как сообщал 5-tv.ru, самолет Boeing 737-800, принадлежавший украинской авиакомпании МАУ, потерпел крушение в Тегеране 8 января. В результате авиакатастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа — 176 человек. 11 января власти Ирана сообщили, что самолет был сбит системами ПВО из-за человеческой ошибки. Всю ответственность за трагедию взял на себя иранский КСИР.