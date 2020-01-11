Пушков назвал «диагнозом» призыв Турчинова привлечь Россию за гибель Boeing-737

«Диагнозом» назвал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призыв экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране украинский Boeing.

Сенатор отметил в своем Twitter, что страна поставщик оружия не отвечает за его использование и всему миру очевидно, что Россия к гибели украинского самолета отношения не имеет.

«Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз», — написал Пушков.

twitter @ Alexey_Pushkov

Бывший глава Совета национальной безопасности Украины написал на своей странице в Facebook, что за сбитый ракетой иранской ПВО Boeing-737 должно ответить не только руководство Ирана, но и РФ, и Киеву в связи с этим необходимо потребовать срочного созыва внеочередного заседания Совбеза ООН.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Алексей Пушков назвал Александра Турчинова умалишенным после его заявления, что Украина не может объявить войну России из-за наличия у последней ядерного оружия.