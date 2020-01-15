Без времени на раскачку: что ждать от нового послания Путина Федеральному собранию

В Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве заканчиваются последние приготовления к событию, которое определит дальнейший вектор развития страны.

15 января в полдень президент огласит послание Федеральному Собранию. Но также приглашены представители всех ветвей власти, руководители регионов, надзорных органов, главы основных конфессий. Приготовлены места для 1300 человек. Это политическая элита страны. Аккредитованы около 900 журналистов, в том числе зарубежных.

В послании президент определяет стратегические направления развития страны. Не просто задание на год, а планы на несколько лет вперед. Они затрагивают важнейшие сферы жизни - здравоохранение, образование, экономику, внешнюю политику, национальную оборону.

Содержание послания никогда не разглашается заранее, потому, например, в 2018 году таким сюрпризом стал рассказ президента о новом российском оружии, в том числе лазерном и гиперзвуковом. Сейчас эта супер-техника уже встает на вооружение.

Президент каждый раз сам тщательно готовит и формулирует послание, для чего проводит дополнительные консультации с представителями правительства, отдельных ведомств и регионов. По итогам послания Кремль готовит список конкретных поручений, и контролирует их исполнение.

А пока в ожидании одного из главных событий начала года СМИ гадают, о чем будет говорить глава государства. РИА Новости собрал пул основных мнений.

Некоторое время назад Владимир Путин приоткрыл завесу одной из главных тем. Президент России в интервью ТАСС заявил, что намерен поднять проблематику снижения доходов населения страны.

«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — подчеркнул Путин.

Российские парламентарии предполагают, что эта тема будет магистральной в послании главы государства. Но кроме этого депутаты считают, что президент выскажется и по поводу законопроектов, направленных на поощрение инвестиционного климата.

Также в качестве ожиданий парламентарии называют оценку работы правительства, состояние системы здравоохранения, а также точной оценки всего происходящего в целом. Главы партий и палат парламента особо подчеркнули свою готовность к максимальной и быстрой реализации задач, которые будут поставлены в ходе предстоящего послания.

Свои предположения назвали и правозащитники. Среди них, развитие институтов гражданского общества, совершенствование правосудия и расширение полномочий присяжных. Церковь же в свою очередь выразила надежду, что послание будет пронизано заботой о человеке.

Главной же интригой все эксперты называют высказывания Владимира Путина об изменениях в Конституции РФ. А в частности, об ограничении полномочий главы государства лишь двумя сроками, без слова "подряд".

Невозможно будет на фоне происходящих событий, полагают собеседники агентства, не коснуться международной повестки. Наиболее острые вопросы: обострение на Ближнем Востоке, отношения Китая и США, антироссийские санкции США и Запада в целом, а также политический кризис на Украине.

А значительной частью внешнеполитического послания, как предполагается, станет подготовка и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что в мае в Москву прибудет широкое международное представительство. К слову, в своих интервью Владимир Путин неоднократно обозначал празднование важного для России и мира в целом юбилея в качестве главной темы 2020 года.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент России 13 января провел одно из серии рабочих совещаний по подготовке к предстоящему выступлению.