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«Все как с Тарасовым!»: Фанаты умоляют Бузову бросить Манукяна, пока не поздно

, 14:17 | Ниса Мурзанаева Видео 1 819

Оказывается, блогер числится в базе данных судебных приставов. Он задолжал около одного миллиона рублей.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 745

Ольга Бузова отдыхает в солнечном Таиланде в компании возлюбленного Давида Манукяна. Певица и блогер не перестают делиться с подписчиками романтичными кадрами с отдыха. Однако большинство поклонников поп-дивы уверены — ее новый избранник не любит ее по-настоящему.

К такому выводу фанаты исполнительницы пришли после просмотра нескольких сторис, в которых Манукян откровенно смеялся над Бузовой. То он поднимал ее на руки и называл тяжелой, то шутил над «диетой» суперзвезды, когда она заказала в ресторане сразу несколько блюд.

Сайт 7days.ru сообщает, что Давид Манукян является злостным неплательщиком. По данным издания, в отношении него судебными приставами возбуждено сразу несколько исполнительных производств на общую сумму около одного миллиона рублей. Некоторые предполагают, что блогер начал встречаться с поп-дивой только из-за денег.

Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео, в котором Манукян дарит ей огромный букет цветов. Однако не всех подписчиков знаменитости тронул широкий жест ее избранника. Пользователи соцсети в очередной раз принялись намекать певице на то, что отношения с блогером пора разорвать.

«Все, как с Тарасовым»;

«Чему бы грабли не учили…»;

«Мне кажется, было бы счастье настоящее, то молчали бы»;

«Лицо злое, даже когда улыбается во все виниры», — высказались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лена Миро заявила — Ольга Бузова и Давид Манукян только изображают любовь.

Тема:
Ольга Бузова 745
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