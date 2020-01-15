  1. Пятый канал
  4. Послание Путина Федеральному собранию длилось более часа

Послание Путина Федеральному собранию длилось более часа

, 18:05 Эфирная новость 16

В столичном «Манеже» собрались парламентарии, члены правительства, судьи, губернаторы, другие чиновники и почти 900 российских и зарубежных журналистов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 20

В России сенсационно дан старт новому политическому году. Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию. Уже поставлен ряд социальных задач, которые колоссально в финансовом плане поддержат семьи с детьми.

В столичном «Манеже» собрались парламентарии, члены правительства, судьи, губернаторы, другие чиновники и почти 900 российских и зарубежных журналистов. Послание длилось 1 час 12 минут.

На месте события работал корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Вахницкий. Подробности о революционных решениях президента, озвученных в послании Федеральному Собранию в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что правительство России подало в отставку.



Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 20
15 янв
Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» на его памяти
15 янв
Матвиенко прокомментировала Послание Путина Федеральному Собранию
15 янв
Путин предложил вынести на обсуждение поправки в Конституцию
15 янв
Трансляцию Послания Путина Федеральному Собранию смотрели на склоне горы Эльбрус
15 янв
Путин заявил о реформировании надзорно-контрольной системы за бизнесом
15 янв
Путин предложил обеспечить бесплатный доступ к российским порталам
15 янв
Путин: Пять ядерных держав должны обеспечить безопасность на планете
15 янв
Путин: Чиновники, судьи и депутаты не должны иметь иностранное гражданство
15 янв
«Закупка канцтоваров»: Путин упрекнул чиновников в ситуации с жизненно важными лекарствами
15 янв
Путин призвал выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка

Читайте также

Более 250 жителей Забайкалья обратились за получением дальневосточной ипотеки

«Навести здесь порядок»: Владимир Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан
+7° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.43
0.02 68.37
-0.05
Гороскоп на 15 января: Венера в Козероге поможет изменить судьбу

Последние новости

18:16
Загадка полярной кинопленки: Как кадры, снятые на Южном полюсе, оказались на Северном?
18:14
«После устриц и тартаров»: Манукян устроил Бузовой «романтик» с дошираком
18:09
Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» на его памяти
18:05
Послание Путина Федеральному собранию длилось более часа
18:02
«Счастлива, что ты есть в моей жизни»: Валерия поздравила дочь Пригожина
17:49
Ани Лорак приняла предложение руки и сердца от молодого продюсера?

Сейчас читают

Экстрасенс раскрыла секреты толкования вещих снов и рассказала про фазы Луны
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 15 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]