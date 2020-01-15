Послание Путина Федеральному собранию длилось более часа

В России сенсационно дан старт новому политическому году. Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию. Уже поставлен ряд социальных задач, которые колоссально в финансовом плане поддержат семьи с детьми.

В столичном «Манеже» собрались парламентарии, члены правительства, судьи, губернаторы, другие чиновники и почти 900 российских и зарубежных журналистов. Послание длилось 1 час 12 минут.

На месте события работал корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Вахницкий. Подробности о революционных решениях президента, озвученных в послании Федеральному Собранию в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что правительство России подало в отставку.





