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  4. Трансляцию Послания Путина Федеральному Собранию смотрели на склоне горы Эльбрус

Трансляцию Послания Путина Федеральному Собранию смотрели на склоне горы Эльбрус

, 15:19 | Карина Бернтгольц Видео 55

Обращение президента к парламентариям транслировалось возле станции «Гара-Баши» на высоте 3847 метров.

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Фото, видео: ОНФ РФ, РИА Новости / Владимир Астапкович

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Трансляцию ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию смотрели туристы на склоне горы Эльбрус. Обращение главы государства к парламентариям транслировалось на рекордной высоте — 3847 метров.

Экран был установлен вблизи станции канатной дороги «Гара-Баши» в Кабардино-Балкарской Республике. Именно с этой точки начинаются горнолыжные трассы Эльбруса. Несколько туристов, готовых покорять горные вершины, собрались на этом месте и наблюдали за выступлением Владимира Путина.

В ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию глава РФ обозначил основные задачи на ближайший год и назвал приоритетные направления работы в социальной и экономической сферах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила обращение президента.

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