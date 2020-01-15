Трансляцию Послания Путина Федеральному Собранию смотрели на склоне горы Эльбрус

Трансляцию ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию смотрели туристы на склоне горы Эльбрус. Обращение главы государства к парламентариям транслировалось на рекордной высоте — 3847 метров.

Экран был установлен вблизи станции канатной дороги «Гара-Баши» в Кабардино-Балкарской Республике. Именно с этой точки начинаются горнолыжные трассы Эльбруса. Несколько туристов, готовых покорять горные вершины, собрались на этом месте и наблюдали за выступлением Владимира Путина.

В ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию глава РФ обозначил основные задачи на ближайший год и назвал приоритетные направления работы в социальной и экономической сферах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила обращение президента.