«Так вы женитесь?»: Манукян намекнул на свадьбу с Бузовой

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова и ее избранник Давид Манукян продолжают подогревать интерес к своему роману. На странице звезды в Instagram то и дело появляются романтические ролики, на которых влюбленные не стесняются выражать чувства друг к другу. Наблюдая за отношениями знаменитой пары, поклонники убеждаются: у Давида и Ольги все серьезно.

Серьезность своих намерений подтвердил и сам блогер. В комментариях под публикацией Бузовой он обратился к рэперу Рамилю Алимову, попросив музыканта выступить на их свадьбе со светской львицей.

«Брат, на свадьбе у нас выступаешь ты, ты понял!», — написал Манукян.

Несмотря на то, что он не уточнял, когда именно планирует связать себя узами брака с Ольгой Бузовой, подписчики оценили комментарий как явный намек на скорую свадьбу блогера и ведущей. Они попросили возлюбленного певицы рассказать подробности предстоящего торжества и подтвердить, что он не шутил, говоря о церемонии бракосочетания.

«Ура, свадьба!»

«Так вы женитесь!»

«Жду свадьбу!»

«Круто! Рада, что образовалась крутая пара. Ольга любит ваше чувство юмора!»

«Чтоооо? Когда свадьба? Колитесь, давайте!» — интересовались фолловеры.

Однако влюбленные пока никак не ответили на вопросы любопытной аудитории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменился Давид Манукян за три года.