  1. Пятый канал
  4. «Так вы женитесь?»: Манукян намекнул на свадьбу с Бузовой

«Так вы женитесь?»: Манукян намекнул на свадьбу с Бузовой

, 12:07 | Карина Бернтгольц Видео 10

Возлюбленный звезды оставил неоднозначный комментарий под романтичным роликом, который появился на странице ведущей в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 749

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова и ее избранник Давид Манукян продолжают подогревать интерес к своему роману. На странице звезды в Instagram то и дело появляются романтические ролики, на которых влюбленные не стесняются выражать чувства друг к другу. Наблюдая за отношениями знаменитой пары, поклонники убеждаются: у Давида и Ольги все серьезно.

Серьезность своих намерений подтвердил и сам блогер. В комментариях под публикацией Бузовой он обратился к рэперу Рамилю Алимову, попросив музыканта выступить на их свадьбе со светской львицей.

«Брат, на свадьбе у нас выступаешь ты, ты понял!», — написал Манукян.

Несмотря на то, что он не уточнял, когда именно планирует связать себя узами брака с Ольгой Бузовой, подписчики оценили комментарий как явный намек на скорую свадьбу блогера и ведущей. Они попросили возлюбленного певицы рассказать подробности предстоящего торжества и подтвердить, что он не шутил, говоря о церемонии бракосочетания.

«Ура, свадьба!»

«Так вы женитесь!»

«Жду свадьбу!»

«Круто! Рада, что образовалась крутая пара. Ольга любит ваше чувство юмора!»

«Чтоооо? Когда свадьба? Колитесь, давайте!» — интересовались фолловеры.

Однако влюбленные пока никак не ответили на вопросы любопытной аудитории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменился Давид Манукян за три года.

Тема:
Ольга Бузова 749
15 янв
От мачо до дредастого рэпера: как изменился Давид Манукян за три года
14 янв
Новый бойфренд Ольги Бузовой высмеял любимую за незнание английского языка
14 янв
Сестре Ольги Бузовой пришлось закрыть салон красоты из-за ненадежных партнеров
14 янв
«Все как с Тарасовым!»: Фанаты умоляют Бузову бросить Манукяна, пока не поздно
13 янв
Лена Миро заявила, что Ольга Бузова и Давид Манукян только изображают любовь
13 янв
Настасья Самбурская намекнула на свадьбу с экс-бойфрендом Ольги Бузовой
13 янв
Бесконечность любви: Бузова и Манукян подогрели слухи о свадьбе совместными тату
12 янв
«Счастье любит тишину?»: Манукян приехал к Бузовой в Таиланд — видео
11 янв
Мария Погребняк мечтает погулять на свадьбе Бузовой и Давида Манукяна
11 янв
«А где Давид?»: Поклонники Бузовой «потеряли» возлюбленного звезды

Читайте также

+5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.41
0.46 68.42
0.60
Гороскоп на 15 января: Венера в Козероге поможет изменить судьбу

Последние новости

12:07
«Так вы женитесь?»: Манукян намекнул на свадьбу с Бузовой
12:00
Прямая трансляция послания Владимира Путина Федеральному собранию
11:53
В подмосковном домашнем приюте для детей суррогатных матерей умер младенец
11:37
В РФ придумали новый способ борьбы с телефонными мошенниками и спамом
11:28
Благодаря переправе, построенной военными РФ, в сирийский город Дейр-Эз-Зор возвращаются беженцы
11:12
Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

Сейчас читают

Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 15 января
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]