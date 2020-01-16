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Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

, 15:27 | Сергей Зеленский Видео 32

За кандидатуру главы Федеральной налоговой службы проголосовали 383 депутата.

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 30

Депутаты Госдумы подавляющим большинством утвердили кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. За него проголосовали 383 депутата, против никого, 41 — воздержался. С предложением назначить Мишустина на эту должность накануне выступил президент страны Владимир Путин.

Ранее Мишустин на пленарном заседании Госдумы заявил, что Послание главы государства Федеральному Собранию связывает национальные проекты в единую программу развития.

«Президент задал высокий темп работы, огласив послание Федеральному Собранию на первой, кстати, полной рабочей неделе нового 2020 года. Задачи, которые поставлены в Послании, придают национальным проектам еще более глубокий смысл и связывают их в единую, масштабную, системную программу», — сказал Мишустин.

Кроме того, Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве.

Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования». В 1995–1996 годах — заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба. В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы. В 1999–2004 годах заместитель министра по налогам и сборам. В 2004–2006 годах — руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. В 2007–2008 годах — руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. В марте 2008 года назначен на должность президента группы компаний UFG. С 2010 года возглавляет Федеральную налоговую службу. Действительный государственный советник налоговой службы 2 ранга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о хобби и семье Мишустина.

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 30
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