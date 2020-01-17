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Семь человек погибло при обстреле жилых кварталов Алеппо

, 6:44 Эфирная новость

Режим прекращения огня вступил в силу в прошлое воскресенье, а счет погибших в регионе за последнее время в результате обстрела боевиков идет уже на десятки.

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Фото, видео: ТАСС/Лысцева Марина, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4512

Жилые кварталы Алеппо снова подверглись атаке террористов. Боевики нанесли несколько ракетных ударов по жилым кварталам.

Основной мишенью стал рынок. Как сообщают местные СМИ, погибли семь человек. Из них — один ребенок и четыре женщины. Еще 18 гражданских — ранены. Некоторые — в тяжелом состоянии.

Радикалы, засевшие на западе провинции Алеппо, регулярно обстреливают населенные пункты. Счет погибших в регионе уже идет на десятки. И это происходит, несмотря на действующий режим прекращения огня. Он вступил в силу в прошлое воскресенье. Из-за нарушения боевиками перемирия сирийская армия возобновила контртеррористическую операцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сирийская армия готовится дать отпор боевикам в Идлибе.

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