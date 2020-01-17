Семь человек погибло при обстреле жилых кварталов Алеппо

Жилые кварталы Алеппо снова подверглись атаке террористов. Боевики нанесли несколько ракетных ударов по жилым кварталам.

Основной мишенью стал рынок. Как сообщают местные СМИ, погибли семь человек. Из них — один ребенок и четыре женщины. Еще 18 гражданских — ранены. Некоторые — в тяжелом состоянии.

Радикалы, засевшие на западе провинции Алеппо, регулярно обстреливают населенные пункты. Счет погибших в регионе уже идет на десятки. И это происходит, несмотря на действующий режим прекращения огня. Он вступил в силу в прошлое воскресенье. Из-за нарушения боевиками перемирия сирийская армия возобновила контртеррористическую операцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сирийская армия готовится дать отпор боевикам в Идлибе.