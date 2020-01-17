Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает дела у своего предшественника. В самое ближайшее время глава правительства обещал представить новых министров. По словам Мишустина, он намерен кардинально изменить и структуру, и состав Кабмина.

Обновленное правительство сконцентрируется на выполнении задач, поставленных президентом в Послании Федеральному Собранию. Акцент будет сделан на технологическом развитии экономики. Мишустин собирается совершить настоящий прорыв в цифровизации реального сектора. Об этом он заявил накануне в Госдуме.

К своим обязанностям приступила и группа по поправкам к Конституции. Она собралась на первое рабочее заседание.

«Мы прекрасно понимаем, какая перед нами стоит ответственная задача. Тем более, что президент настроил нас, что работа должна быть сделана достаточно оперативно. Я рассчитываю, что сегодня мы с вами поговорим о принципиальных моментах, в первую очередь о тех, что четко обозначены в Послании. Это вопросы, связанные с обеспечением верховенства Конституции», — сказал сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас.

Накануне с участниками рабочей группы встретился президент. Владимир Путин призвал подойти к проекту поправок крайне ответственно, выверить все, вплоть до запятой. Изменения, за которые предстоит голосовать россиянам, должны быть понятны всем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, каких преобразований ждут от Мишустина.