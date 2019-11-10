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«Весь истфак знал»: Студентка СПбГУ об отношениях Олега Соколова с его жертвой

, 2:26 | Алиса Маркова Эксклюзивное интервью 289

Преподавателя СПбГУ и известного российского историка Олега Соколова выловили из воды с рюкзаком, в котором лежали отрубленные руки его студентки.

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Фото, видео: Андрей Гореловский/ИТАР-ТАСС, 5-tv.ru

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Студентка главного университета Северной столицы Алина Ампелонская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о своем преподавателе в СПбГУ Олеге Соколове. Она рассказала, что учиться у него было не просто.

«Олег Валерьевич у меня преподавал всеобщую историю, он был неплохой лектор, но такой довольно эксцентричный, сдавать (экзамены — Прим.ред.) ему было сложно. Я ему сдавала, в какой-то момент он перешел на французский, и я завалила, сдала на тройку, потому что не поняла, что он у меня спрашивал», — рассказала девушка.

Известен также случай, когда однажды знакомые Олега Соколова избили двух студентов, которые спросили профессора, собирается ли он отвечать на обвинения в плагиате. Комиссия по этике СПбГУ осудила историка, однако уволен он не был. Еще один не менее скандальный эпизод вспомнила и Алина Ампелонская.

«Была лекция и тогда студент не из СПбГУ пришел на его лекцию и задавал какие-то провокационные вопросы. Олег Валерьевич попросил его выставить и тогда его вывели», — поведала студентка.

Девушка также рассказала и об расчлененной 24 летней Анастасии Ещенко. Она была аспиранткой старейшего петербургского университета, изучала историю нового и новейшего времени. Вместе с Соколовым они написали несколько научных работ.

«Мы общались с ней, я тогда была на втором курсе, мы занимались с ней в театре СПбГУ. Она была довольно открытой, дружелюбной. Она была довольно добрая девушка, всегда шла навстречу тем, против кого даже шел коллектив», — вспоминает Алина Ампелонская.

Подтвердила девушка и слухи о том, что убитая была связана тесными отношениями с Олегом Соколовым.

«Студенты знали, что они жили вместе?» — спросил корреспондент МИЦ «Известия».

«Да. Я бы сказала, что весь истфак это знал, но никаких подробностей не знали мы», — ответила студентка СПбГУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что утром 9 ноября из реки Мойки достали 63-летнего мужчину. В его рюкзаке обнаружили две отрубленных женских руки. Позже выяснилось, что им оказался Олег Соколов. У него дома нашли расчлененное тело молодой девушки. Самого преподавателя отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он признался, что убил свою студентку.

Тем временем адвокат подозреваемого в убийстве студентки Анастасии Ещенко преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев в беседе с 5-tv.ru рассказал, что его подзащитный оформил явку с повинной. По словам юриста, предполагаемому преступнику в ближайшее время изберут меру пресечения.

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