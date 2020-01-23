«Как всегда, звезда»: Бузова зажигательно станцевала на яхте у «шеста»

Знойный танец Ольги Бузовой на яхте взбодрил ее подписчиков в Instagram. Певица вместе с возлюбленным Давидом Манукяном во время отдыха в Пхукете отправилась в поездку по островам Андаманского моря. В пути пару сопровождал русскоязычный экскурсовод.

В разгар морской прогулки гид поставил музыку. Под нее теледива станцевала в белом купальнике на носу судна, держась руками за парусное крепление. Оно послужило знаменитости шестом, а сам танец содержал в себе элементы стрип дэнс.

Instagram @buzova86

«Песня закончилась. Прости, Оля», — сказал Бузовой под общий смех сопровождающий, когда музыка стихла.

Несмотря на неожиданный финал Ольга сумела завершить номер на эффектной позе — с запрокинутой назад головой и отставленной вперед ногой.

«Спасибо Олечка, что поделилась с нами своими яркими событиями. Такой кайф!»

«Суперский купальник Оля! Ты, как всегда, звезда»;

«Чтобы ни было, а фигура классная»;

«Ты обворожительная», — оценили видео подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова отпраздновала день рождения новой песней и рекордом в Instagram.