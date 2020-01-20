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  4. Погода на Крещение в России побила температурные рекорды

Погода на Крещение в России побила температурные рекорды

, 7:56 Эфирная новость 9

А в Казани из-за аномального тепла поплыл ледовый городок, который возводили специально к Крещению.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4185

Это Крещение стало самым теплым в Петербурге за всю историю метеонаблюдений. Температура составила плюс 4,4 градуса. Это уже четвертый рекорд за месяц, установленный в Северной столице.

Да и в Москве температура на 10 градусов выше январской нормы. Погодные рекорды зафиксированы в Нижегородской области. Там земноводные, похоже, перепутали зиму с весной и вышли из спячки.

А в Казани из-за аномального тепла на территории одного из монастырей поплыл ледовый городок. Скульптуры возводили специально к Крещению. Но они не выдержали температурной атаки и начали таять.

Между тем, синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в середине наступившей недели.

Тема:
Погода 4185
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