Погода на Крещение в России побила температурные рекорды

Это Крещение стало самым теплым в Петербурге за всю историю метеонаблюдений. Температура составила плюс 4,4 градуса. Это уже четвертый рекорд за месяц, установленный в Северной столице.

Да и в Москве температура на 10 градусов выше январской нормы. Погодные рекорды зафиксированы в Нижегородской области. Там земноводные, похоже, перепутали зиму с весной и вышли из спячки.

А в Казани из-за аномального тепла на территории одного из монастырей поплыл ледовый городок. Скульптуры возводили специально к Крещению. Но они не выдержали температурной атаки и начали таять.

Между тем, синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в середине наступившей недели.