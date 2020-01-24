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Бузова в шуточном видео «испугалась» паука в Таиланде и помчалась в аэропорт

, 15:38 | Сергей Зеленский Видео 721

Теледива наслаждается общением со своим избранником Давидом Манукяном.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 765

Певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова продолжает получать удовольствие от отдыха на солнечном Пхукете в компании с Давидом Манукяном, при этом влюбленные не упускают случая подколоть друг друга и подурачиться.

На этот раз Ольга нанесла на лицо некую косметологическую маску, включила видеозапись и собралась было пообщаться с поклонниками, но тут в кадре прозвучал глухой удар.

«Давид, что там?» — поинтересовалась девушка у своего избранника, продолжая любоваться своим внешним видом.

«Да паук большой», — довольно равнодушно ответил он.

«Ты его убил?» — спросила она с уверенностью получить положительный ответ, однако услышала лишь отрицательный.

После этого якобы напуганная теледива побежала по автотрассе с чемоданом и криками «такси».

Бузова и Манукян отдыхают в Таиланде после плотного рабочего графика. Ранее 34-летняя певица зажигательно станцевала на яхте вокруг «шеста».

Тема:
Ольга Бузова 765
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