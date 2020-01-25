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Захарова ответила Украине на обвинения в краже Россией чужой истории

, 22:50 | Игорь Рязов 93

Официальный представитель МИД РФ попросила украинских коллег уточнить время существования «Малороссийской Гипербореи».

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Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир, Геодакян Артем; www.globallookpress.com / Carsten Reisinger, Jonathan Carlile

Тема:
Украинский кризис 369

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара, который обвинил Россию краже истории «Украины — Руси».

«Что касается „Украины — Руси“, то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи (страна из древнегреческих мифов — Прим. ред.)», — цитирует Захарову ФАН.

Официальный представитель МИД РФ предложила украинским коллегам для «удобства и емкости» в следующий раз использовать определения «Укрусь» или «Русукра», а не мифологизм «Украина — Русь».

Захарова также отреагировала на слова Боднара о том, что Москва якобы пытается «вбить клин истории» между Польшей и Украиной.

«Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории», — подчеркнула российский дипломат.

Как сообщал 5-tv.ru, своим заявлением о краже истории Василий Боднар поддержал Польшу, ранее обвинившую СССР в развязывании Второй мировой войны.

Тема:
Украинский кризис 369
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