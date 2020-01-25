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Украина обвинила Россию в краже чужой истории

, 21:50 | Игорь Рязов 42

Замглавы украинского МИД Василий Боднар считает, что у Москвы есть дар к воровству.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильф; МЗС України; www.globallookpress.com / World Flags; Известия / Константин Кокошкин

Тема:
Украинский кризис 368

Замглавы украинского МИД Василий Боднар заявил, что Россия украла историю «Украины — Руси». Он также поддержал Польшу, ранее обвинившую СССР в развязывании Второй мировой войны.

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины — Руси», — цитирует украинского дипломата ФАН.

Бондар не пояснил, что он имеет в виду под названием «Украина — Русь». Вместо этого он сообщил, что Москва «перекладывает на других ответственность за преступления» и «приписывает себе чужие победы». В этом контексте он выразил поддержку парламенту Польши.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ предупредил о начале дезинформационной кампании по теме Второй мировой войны в Польше. После этого глава правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от России компенсаций за годы войны.

Тема:
Украинский кризис 368
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