Украина обвинила Россию в краже чужой истории

Замглавы украинского МИД Василий Боднар заявил, что Россия украла историю «Украины — Руси». Он также поддержал Польшу, ранее обвинившую СССР в развязывании Второй мировой войны.

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины — Руси», — цитирует украинского дипломата ФАН.

Бондар не пояснил, что он имеет в виду под названием «Украина — Русь». Вместо этого он сообщил, что Москва «перекладывает на других ответственность за преступления» и «приписывает себе чужие победы». В этом контексте он выразил поддержку парламенту Польши.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ предупредил о начале дезинформационной кампании по теме Второй мировой войны в Польше. После этого глава правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от России компенсаций за годы войны.