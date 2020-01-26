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  4. Кусочки «блокадного хлеба» раздают в Краснодаре в рамках памятной акции

Кусочки «блокадного хлеба» раздают в Краснодаре в рамках памятной акции

, 20:07 | Карина Бернтгольц 62

Мероприятие приурочено к 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда от фашистских захватчиков.

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Фото, видео: ВКонтакте @id408178976; 5-tv.ru

Тема:
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Краснодар присоединился к Всероссийской акции «Блокадный хлеб», приуроченной к 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В преддверии дня полного освобождения города от немецких захватчиков на улицах Краснодара, в супермаркетах, вокзалах и аэропорту волонтеры раздают горожанам кусочки специально испеченного хлеба. Одна порция составляет ровно 125 граммов, то есть блокадную норму.

Накануне дня проведения памятных мероприятий в храме преподобного Серафима Саровского в Анапе испекли 36 булок по рецепту Ленинградского треста хлебопечения. Каждую из них разделят на восемь 125-граммовых кусочков.

Как пояснили организаторы акции, состав хлеба максимально приближен к тому, что ели во времена блокады. В него входят овсяная и ржаная мука, жмых льна и подсолнечника, отруби, сосновая кора. Цель акции — сохранить память о трагедии, с которой столкнулись жители Ленинграда. Небольшая порция хлеба как символ мероприятия демонстрирует стойкость и мужество блокадников, защищавших свою родину.

Как рассказала одна из добровольцев Ангелина Черкасова, все участники акции могут не только попробовать «блокадный хлеб», но и написать письмо или подписать открытку ветеранам.

«Суть акции заключается в том, что простые граждане пишут письма блокадникам. Когда акция закончится, письма разошлют им, и им будет тепло, приятно на душе, оттого что про них помнят и знают о них», — пояснила волонтер.

Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, уже прошли в Санкт-Петербурге, Москве и Хабаровске. К акции также присоединятся Красноярск, Нижний Новгород, Тверь и другие города России.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 2020-й объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Блокадный хлеб» стала первым мероприятием в рамках Года памяти и славы. Всего в течение 2020-го пройдет более 180 подобных мероприятий.

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