Установлены личности еще четверых человек, погибших с Коби Брайантом и его дочерью

Установлены личности четверых человек, погибших в результате авиакатастрофы вместе с легендой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной Марией. Вертолет со спортсменом на борту потерпел крушение 26 ноября в городе Калабасас недалеко от Лос-Анджелеса.

Как отмечает Sport24, на борту лайнера также находились напарница девочки по баскетбольной команде Алисса, ее родители — мать Кери и отец Джон Альтобелли, который тренирует баскетбольную команду в колледже Оранж-Коста и его ассистент Кристина Мозер. Все члены экипажа летели на игру детской баскетбольной команды.

Причины авиакатастрофы вблизи Лос-Анджелеса выясняются. Национальное управление США по безопасности на транспорте (НУБТ) направило группу экспертов в составе 18 человек для установления всех обстоятельств происшествия.

Гибель баскетболиста Коби Брайанта стала большой утратой для всего мира спорта. Международная федерация баскетбола (FIBA) выразила соболезнования в связи со смертью легенды НБА.

Как сообщал 5-tv.ru, Коби Брайант, известный под прозвищем Черная мамба, погиб вместе с 13-летней дочерью. Соболезнования близким погибших выразили многие спортсмены. В НБА перед матчем состоялась минута молчания. Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter сообщение о смерти Коби Брайанта назвал ужасной новостью. А футболист Неймар посвятил гол памяти Брайанта.