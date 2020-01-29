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В память о жертвах блокадного Ленинграда в городах РФ прозвучал «Реквием» Верди

, 1:56 Эфирная новость 7

«Реквием» Джузеппе Верди — одно из самых знаменитых и значительных музыкальных произведений, и впервые его исполнили на русском языке, в сопровождении кадров военной хроники.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 60

Сразу в нескольких российских городах прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди в память о жертвах ленинградской блокады. Одно из самых трагичных музыкальных сочинений сопровождали кадры военной хроники. В Нижнем Новгороде текст перевели на русский, чтобы слушатели могли в полной мере оценить глубину произведения. Мост памяти связал Ленинград и с Новосибирском. Сюда из блокадного города были эвакуированы детские дома, вузы и предприятия. Ну а в самом Петербурге «Реквием» исполнили в Михайловском театре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в Петербурге отметили 76-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда.

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