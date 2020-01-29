В память о жертвах блокадного Ленинграда в городах РФ прозвучал «Реквием» Верди

Сразу в нескольких российских городах прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди в память о жертвах ленинградской блокады. Одно из самых трагичных музыкальных сочинений сопровождали кадры военной хроники. В Нижнем Новгороде текст перевели на русский, чтобы слушатели могли в полной мере оценить глубину произведения. Мост памяти связал Ленинград и с Новосибирском. Сюда из блокадного города были эвакуированы детские дома, вузы и предприятия. Ну а в самом Петербурге «Реквием» исполнили в Михайловском театре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в Петербурге отметили 76-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда.