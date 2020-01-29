Коронавирус как преступление: Москвич написал заявление на девушку из Китая

Москвич написал заявление в полицию на девушку из Китая, которая якобы заражена коронавирусом.

Как стало известно 5-tv.ru, приятель сообщил мужчине, что в китайской компании в столице сотрудница, приехавшая из Поднебесной, вышла на работу с высокой температурой, после чего была отправлена руководством домой.

На фоне новостей о быстром распространении инфекции в китайских провинциях, житель Москвы обратился за помощью в правоохранительные органы. По указанному им адресу выехал наряд для проведения проверки по заявлению.

На месте выяснилось, что офис китайской компании закрыт. Заболевшую сотрудницу правоохранители не обнаружили.

Согласно последним данным, общее число больных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, 132 из которых скончались.

За пределами Поднебесной случаи заражение внеклеточным агентом зарегистрированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Благовещенска бьют тревогу из-за отсутствия в продаже медицинских масок.